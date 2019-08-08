Диетологи сообщили, почему нельзя заставлять детей «доедать»
Родителям не следует заставлять детей доедать пищу «до последней крошки», заявили французские диетологи.
Специалисты сообщили, что такие методы могут привести к тому, что дети станут игнорировать свой голод и начнут негативно относиться к полезным продуктам вроде овощей.
По словам диетолога Центра наук о вкусе и питании Софи Никлаус, желудок ребенка меньше желудка взрослого человека и часто детям дают большие для них порции. При этом малыши рождаются с хорошими сигналами голода и сытости и хорошо контролируют свое насыщение. Кормление «насильно» может привести к негативным результатам.
Так, в ходе опроса среди женщин с лишним весом выяснилось, что в детстве их заставляли доедать все, что было на тарелке и в результате они перестали контролировать чувство сытости.
Для того, чтобы дети ели полезные, но «невкусные» продукты, эксперты рекомендуют давать их в начале трапезы, когда малыши голодны и у них нет выбора, сообщает издание Slate.fr.
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