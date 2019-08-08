Узнать больше об уникальных столичных артефактах поможет раздел «Музеи Москвы»
Новый раздел о столичных музеях открылся на официальном сайте мэра Москвы. Предполагается, что раздел будет являться не просто агрегатором музейных событий, а станет площадкой, на которой будут собраны истории об уникальных экспонатах и артефактах из музейных фондов, эксклюзивные интервью с художниками, фотографами и сотрудниками учреждений культуры.
В разделе станет доступна актуальная информация о всех площадках, проектах и акциях. По словам исполняющей обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инны Голубевой, в столице есть много культурных учреждений, которые не так широко известны публике. В этот список входят Дом-музей Марины Цветаевой и музей истории танка Т-34. Проект создан с целью обратить внимание на подобные учреждения.
Кроме того, благодаря новому разделу можно будет узнать, как бесплатно посетить музей, записаться на обучение музейному волонтерству, а также найти маршруты для прогулок.
Над разделом работали столичные Департамент культуры и Департамент информационных технологий, а также редакция mos.ru и Мосгортур, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Все грани уличной культуры: что подготовил для москвичей фестиваль «Ритм моего города»