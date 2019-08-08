Птенцы краснокнижного черного аиста вылупились в Московском зоопарке

Птенцы черного аиста, занесенного в Красную книгу России, вылупились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Появление птенцов краснокнижного черного аиста — радостное и важное событие для зоопарка. В отличие от неприхотливых белых аистов, эти птицы известны своей скрытностью и нелюдимостью, — рассказала она.

По словам Акуловой, в дикой природе эти птицы обычно вьют гнезда в укромных лесных зарослях, там, где не ступает нога человека. Тем не менее, орнитологам зоопарка получилось создать комфортные условия содержания для данного вида, а также подобрать правильный рацион и режим питания.

Известно, что родители птенцов появились в коллекции зоосада 14 лет назад. Самца по имени Лео привезли сюда из диких природных условий, а самка Роза родом из зоопарка Екатеринбурга.

Отмечается, что в дикой природе черные аисты живут около 18 лет. В условиях зоопарка продолжительность их жизни увеличивается почти вдвое.

Акулова сообщила также, что в будущем подросших птенцов передадут в ведущие отечественные учреждения для содержания животных.

В этом году Московскому зоопарку исполнилось 155 лет. В честь юбилея на его территории проходят интересные концерты, спектакли, квесты и экскурсии. Узнать подробную информацию о зоопарке можно на официальном сайте мэра Москвы.

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