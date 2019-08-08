Фасады более 100 московских домов отремонтируют по новой технологии

Фасады более 100 домов будут отремонтированы по новой технологии в Москве, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— С этого года специалистами комплекса городского хозяйства Москвы стал широко применяться новый подход к капитальному ремонту фасадов панельных домов, облицованных мелкоразмерной плиткой, восстановление которой невозможно. Фасады более 100 домов уже начали ремонтировать с использованием новой технологии — методом оштукатуривания полимерцементными составами, — объяснил заместитель мэра.

Он рассказал, что в обязательном порядке также будет проводиться полная расчистка швов, после чего их герметизируют. Отмечается, что для ремонта фасадов применят материалы нового поколения.

Благодаря работам будет восстановлено внешнее покрытие зданий, защищающее от влаги и низких температур, а срок эксплуатации домов увеличится.

Бирюков уточнил, что всего в 2019 году в рамках программы капитального ремонта в столице планируется провести ремонт более тысячи фасадов, а примерно 10 процентов из них будут восстановлены по новой технологии. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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