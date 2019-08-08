Дорожный ремонт завершили в переулках у Патриарших прудов
На территории шести переулков, расположенных неподалеку от Патриарших прудов, завершили дорожный ремонт. В них обновили асфальтобетонное покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемники.
Работы были завершены в Большом Козихинском, Ермолаевском, Благовещенском, Большом Палашевском, Богословском и Вспольном переулках. Они были проведены в рамках программы «Развитие городской среды». До начала работ асфальт на нескольких участках находился в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло движение общественного транспорта и создавало неудобства для автомобилистов. Кроме того, дорожная разметка была нечеткой.
— Выполнены работы на территории, общая площадь которой составляет 20 тысяч квадратных метров. В переулках обновили дорожное покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемники. Теперь специалисты заканчивают нанесение дорожной разметки, — проинформировали в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги».
Главная задача комплексного благоустройства в переулках вблизи Патриарших прудов — создание в районе более комфортных условий с сохранением его исторической планировки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Дорожное ведомство закупит более сотни единиц техники