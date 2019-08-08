«Роскачество» назвало лучшие приложения мобильных операторов
Центр цифровой экспертизы «Роскачества» провел анализ 18 приложений (по 9 на платформах iOS и Android), которые позволяют управлять тарифами и услугами операторов сотовой связи.
Объектами исследования стали приложения операторов большой четверки, а также «Тинькофф Мобайл», «Мой Danycom», Yota, «Мой «Ростелеком» и «СберМобайл». Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
Качество определялось по следующим критериям: безопасность, функциональность, информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах, удобство использования, производительность, надежность.
В результате все мобильные приложения были признаны качественными. Наиболее функциональными оказались все, кроме «Мой Danycom», в котором не представлены детали выбранных тарифных условий (лидер на обеих платформах — «Мой МТС»). Удобными названы «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», а также «Мой Tele2» (на Android).
Вредоносное программное обеспечение не было обнаружено ни в одном из приложений — каждое получило высокие оценки по критерию безопасности.
— «Роскачество» вновь ратует за осознанное потребление, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пользователям ответственно подойти к выбору оператора связи и скачать мобильное приложение, чтобы контролировать свой пакет услуг связи и трафика, — заявил заместитель руководителя «Роскачества» Илья Лоевский.
На сегодняшний день в ведомстве провели уже 14 исследований, выявляющих качество мобильных приложений по таким категориям, как «Интернет-магазины», «Турагентства», «Фитнес», «Английский язык» и другим.
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