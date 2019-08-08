Названы любимые экзотические породы кошек москвичей
Жители столицы, выбирающие кошек экзотических пород, чаще всего отдают предпочтению породам каракет, тойгер и пантеретта. Об этом рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
По ее словам, количество экзотических кошек в столице на последние пять лет выросло примерно в два раза. При этом эксперт призвала не дарить таких животных детям. Кроме того, по новому закону об ответственном обращении с животными их могут содержать только те, кто имеет биологическое образование.
— Ни в коем случае экзотических кошек нельзя заводить детям и дарить в качестве подарка, потому что это дикие животные, — подчеркнула Елена Шевченко.
Всемирный день кошки отмечается ежегодно 8 августа, передает Агентство городских новостей «Москва».
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