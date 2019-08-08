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Происшествия

Индивидуального предпринимателя в Раменках ограбили на 9,4 миллиона рублей

Илья Зуев
• 08:33 • 8 августа 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Индивидуальный предприниматель 1974 года рождения обратился в правоохранительные органы после того, как его ограбили в районе Раменки на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

— Трое неизвестных с платками на лицах открыто похитили у мужчины сумку с принадлежащими потерпевшему 13,5 тысячи евро, 100 тысячами долларов, ноутбуком и кошельком, — указано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел у дома, расположенного на улице Раменки. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле.

Общая сумма ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю, превысила 9,4 миллиона рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает подозреваемых.

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