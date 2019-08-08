Столичный психолог рассказала, как следует бороться со стрессом
Психолог участкового отдела «Нагатино» Московской службы психологической помощи Галина Рыльцова рассказала, как горожанам справиться со стрессом.
Уточняется, что стресс несет конструктивную функцию и предназначен для повышения сопротивляемости психики и физиологии человека неблагоприятным факторам.
— Мы можем повысить свою стрессоустойчивость и овладеть навыками саморегуляции для того, чтобы быстрее восстанавливать свое душевное равновесие после воздействия стрессовой ситуации, — сообщила «Вечерней Москве» Рыльцова.
По словам психолога, важное значение в процессе преодоления стрессов отводится роли ресурсов — внутренних или внешних.
К внутренним ресурсам относятся знания, умения, навыки, способности, опыт, модели конструктивного поведения, дающие человеку возможность быть более адаптивным и стрессоустойчивым.
Кроме того, под силу изменить эмоциональное отношение к ситуации, снизив ее значимость.
В числе внешних ресурсов для переживающих стресс — люди, которые оказывают поддержку, природа и увлечения.
Также рекомендовано прибегать к эмоциональным ресурсам, духовным, а также обеспечивать себя полноценным отдыхом и питанием, заниматься спортом. Психолог отметила, что успокаивающее дыхание уравновешивает душевное состояние людей.
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