Совещания, презентации и лекции: как работают летние офисы в Москве
Летние коворкинги, или места для организации коллективных рабочих встреч, расположены в нескольких столичных парках столичного Департамента культуры. В небольших современных офисах оборудованы удобные общие и индивидуальные рабочие места, предназначенные для проведения деловых встреч, совещаний и презентации проектов.
— Коллективные офисы в парках имеют определенные преимущества. Во-первых, уже по дороге в коворкинг человек совершает прогулку на природе. Кроме того, в перерыве или после работы можно приятно провести время, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Офисы расположены на территории Парка Горького, в музее-заповеднике «Царицыно», парках 50-летия Октября и «Сокольники». Каждое из этих мест имеет свои преимущества для работы и отдыха. Например, в Парке Горького имеется зона фудкорта с видом на реку, в которой можно пообедать.
В столичных парках в летнем сезоне также организованы бесплатные спортивные, образовательные и творческие курсы для взрослых. Так, в Нескучном саду можно заняться фитнесом, а в Парке Горького — заняться изучением иностранных языков. В парках создана разнообразная инфраструктура для занятий спортом, работают пункты проката спортивного инвентаря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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