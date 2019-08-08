Благоустройство стартовало у 28 станций МЦД
В столице началось комплексное благоустройство территорий, прилегающих к 28 станциям, которые войдут в состав Московских центральных диаметров. Общая площадь работ составляет почти 70 гектаров.
— Уже завершена подготовка строительных площадок. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения, установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, организованы пути обхода. Сейчас рабочие приступили к демонтажу бортового камня, а также старого покрытия тротуаров и проезжей части, — проинформировали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Самые масштабные работы организуют рядом со станциями Ленинградская, Тушинская, Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Бутырская, Сетунь и Рабочий Поселок.
В рамках благоустройства специалисты уложат новое асфальтовое покрытие на ведущих к станциям тротуарах, отделят пешеходные зоны бордюрным камнем и оборудуют плоскостные парковки. На расположенных рядом дорогах будет обновлен асфальт, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Многое из того, чем будет дополнена инфраструктура улиц, добавят по просьбам местных жителей, участвовавших в обсуждении проекта по строительству МЦД.
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