Мужчина украл из кассы в банке на юго-востоке Москвы 1,3 миллиона рублей
Столичная полиция занимается установлением личности мужчины, похитившего деньги из кассы банка на юго-востоке Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Вечером в среду, 7 августа, в полицию обратился специалист службы безопасности одного из банков, расположенных в районе Печатники. По его словам, неизвестный гражданин, находясь в офисе организации на улице Гурьянова, похитил деньги из кассы.
— Имея свободный доступ к кассе, под предлогом сбора денег для дальнейшей передачи инкассаторам он похитил 1,31 миллиона рублей и скрылся, — указано в сообщении ведомства.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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