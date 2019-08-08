Поступления в бюджет Москвы налога с патентной системы выросли за полгода

Сумма поступлений в бюджет столицы от патентной системы налогообложения увеличилась в первом полугодии 2019 года на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018. Поступления составили 2,7 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 8 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Рост поступлений связан с тем, что все больше работающих в Москве индивидуальных предпринимателей выбирают патентную систему налогообложения, — пояснил он.

Согласно имеющейся информации, в первом полугодии в столице было приобретено 72,8 тысячи патентов — данный показатель на 22 процента превышает аналогичный за тот же период прошлого года, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

Владимир Ефимов подчеркнул, что наиболее востребованной отраслью для патентной системы налогообложения стала розничная торговля: только за первое полугодие текущего года в этой сфере было приобретено 30 тысяч патентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост показателей составил 14 процентов.

На втором месте расположились услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений. Так, за первые шесть месяцев этого года арендаторы приобрели 8,9 тысячи патентов — рост в данном случае составил 33 процента.

Грузовые и пассажирские автоперевозки замыкают тройку лидеров. На их осуществление предприниматели приобрели 4,5 тысячи и 4,1 тысячи патентов соответственно.

— Патент освобождает от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, не требует вести бухучет и сдавать налоговую отчетность, что существенно упрощает ведение бизнеса, — резюмировал Денис Тихонов.

Он подчеркнул, что патентная система налогообложения в столице является комфортной для бизнеса, что подтверждается ростом числа использующих ее индивидуальных предпринимателей.

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