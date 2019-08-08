Международный день офтальмологии отметят в Москве 8 августа

В столице в четверг, 8 августа, отмечают Международный день офтальмологии. Выбор даты связан с именем российского врача Святослава Федорова и всеобщим признанием его профессиональной деятельности. Стационар кратковременного пребывания при ГКБ № 52 приглашает всех желающих на День открытых дверей 24 августа.

Этот день посвящен врачам и пациентам, которым вернули зрение. В России ежегодно проводится почти полмиллиона операций по замене хрусталика искусственным — интраокулярной линзой. Становление и развитие новых методов лечения катаракты, по статистике ВОЗ являющейся ответственной за большинство случаев снижения зрения, неразрывно связано с именем академика Федорова.

— Катаракта — возрастное помутнение хрусталика. Она естественна, как, например, седина, но на фоне других заболеваний может возникнуть и у молодых пациентов, — рассказала заведующая стационаром кратковременного пребывания по офтальмологии городской клинической больницы № 52 Юлия Копченова.

Молодой доктор Федоров прочитал статью изобретателя искусственного хрусталика — британского офтальмолога Гарольда Ридли. Уже в 1957 году появилась первая российская интраокулярная линза. Благодаря операции Святослава Федорова многим людям вернулось зрение.

Современные линзы являются гибкими и мягкими, они точечно имплантируются внутрь глаза. Благодаря их разнообразию даже в самых сложных ситуациях удается достичь высокого качества зрения пациентов. Процент осложнений при операциях минимален, в подавляющем большинстве случаев пациент может быть отпущен домой уже через несколько часов.

Стационар кратковременного пребывания при ГКБ № 52 приглашает всех желающих на день открытых дверей 24 августа. Во время него можно будет обсудить с врачом возможность хирургического лечения катаракты. Операции в больнице доступны москвичам при наличии полиса ОМС. В дальнейшем такая возможность может появиться и у жителей регионов.

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