Строительные работы стартовали еще на трех станциях Большой кольцевой линии
Начались строительные работы еще на трех станциях Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Они будут пересадочными для Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Коммунарской линий. Об этом сообщили в столичном Департаменте строительства.
— При возведении станций Большой кольцевой линии уже сейчас закладываются конструктивные решения для строительства будущих радиальных линий. В проектах станций «Улица Народного Ополчения», «Кленовый Бульвар» и «Улица Новаторов» заложены конструкции пересадочных станций. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций, — рассказал глава управы Андрей Бочкарев.
Согласно плану, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии возведут до конца 2027 года.
— Создание такого задела впоследствии при строительстве радиальных линий метро позволит сэкономить силы и средства, — сказал Андрей Бочкарев.
Всего БКЛ будет состоять из 31 станции. Общая протяженность кольца составит 70 километров, сообщили на официальном сайте «Интерфакса».
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