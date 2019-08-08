Представитель концертного зала в Воронеже прокомментировала отмену выступления Наргиз
Воронежский концертный зал не получал официального уведомления об отмене запланированного концерта певицы Наргиз. Об этом ФАН сообщили в учреждении культуры.
— Официальное письмо нам на почту еще не прислали. Нам только позвонили организаторы и на словах сказали, — сообщила представитель концертного зала в Воронеже.
После звонка организаторов представители культурного учреждения прекратили продажу билетов на концерт.
Учреждение культуры не понесет убытков из-за отмены мероприятия, так как они просто предоставили площадку в аренду.
Выступление певицы Наргиз должно было состояться в Воронеже 8 августа. Однако накануне певица заявила, что выступление не состоится по вине ее бывшего продюсера Максима Фадеева. По ее словам, продюсерский центр запрещает ей выступать, и ее концерты срываются из-за их писем.
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