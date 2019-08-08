Первый семейный фестиваль «Мир футбола» пройдет в Москве
В столичном парке «Красная Пресня» с 30 августа по 1 сентября пройдет первый семейный фестиваль «Мир футбола». Мероприятие станет прототипом фан-зоны Евро-2020.
Парк разделят на четыре площадки. Посетителей ждут встречи с известными футболистами и блогерами. Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах и тематическом квесте.
По словам главы оргкомитета фестиваля «Мир футбола» Артема Браславского, каждый сможет стать полноценным участником мероприятия. Все площадки связаны с самой популярной в мире игрой.
Для родителей, чьи дети хотят заниматься футболом, организуют встречи с тренерами ведущих школ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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