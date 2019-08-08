Дом в центре Москвы возрастом более 100 лет капитально отремонтируют
Специалисты проведут работы по капитальному ремонту в жилом доме, который расположен в Пресненском районе. Здание относится к постройке 1911 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Дом расположен по адресу: Большой Козихинский переулок, дом № 23. Здание находится в Центральном административном округе Москвы.
— Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза), подведомственное Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Здание имеет пять этажей. Согласно проекту, специалисты подрядной организации отремонтируют кирпичную кладку наружных стен, заменят кровельные покрытия. Также предусмотрена частичная замена элементов стропильной системы.
— Планируется замена дверных блоков на входе в подъезды и в подвал, а также в машинное помещение и на выходе с чердака. Помимо прочего, запланированы мероприятия по обновлению кровли и чердачного пространства, — уточнили в ведомстве.
К слову, постройка является бывшим доходным домом Шухаева, сообщили на официальном сайте агентства городских новостей «Москва».
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