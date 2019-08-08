Санитарный вертолет доставил ребенка в столичную больницу после аварии
В четверг, 8 августа, экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка после дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
Согласно информации, авария произошла в Троицком административном округе в районе поселка Киевский. Пострадавшего ребенка забрали на машине скорой помощи и доставили на вертолетную площадку. После того как пациента передали авиамедицинской бригаде, его эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы.
На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада. Специалисты поддерживали и контролировали его состояние на протяжении всего пути.
В настоящее время врачи оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшему в одной из больниц Москвы.
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