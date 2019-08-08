Штрафы за неоплату парковки смогут выписывать более 300 инспекторов АМПП
Более 300 инспекторов ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» получат полномочия выписывать штрафы за неоплату парковки в столице. Об этом проинформировали в пресс-службе Московского паркинга.
— Раньше постановления выписывали другие специалисты Московского паркинга, а инспекторы только фиксировали автомобили-нарушители, — указано в сообщении.
Соответствующие полномочия были получены за счет присвоения работникам ГКУ «АМПП» статуса должностных лиц — контролеров-ревизоров и контролеров. При этом отмечается, что для пользователей платных парковок столицы ситуация не изменится. Инспекторы, фиксирующие припаркованные автомобили, теперь смогут сами выписывать штраф, передает агентство городских новостей «Москва».
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