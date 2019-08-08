Медик рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя

Российский психолог Илья Шабшин рассказал, когда к жительнице Хабаровского края, которая больше суток отпугивала медведя, вернется голос.

Ранее сообщалось, что пенсионерка попала в трясину во время прогулки по лесу и около полутора суток простояла там по пояс в воде. Когда к ней подкрался медведь, она принялась отпугивать его, изображая рычание. Известно, что травм у пострадавшей нет, но она совсем не говорит и постоянно спит.

Шабшин объяснил, что женщине необходимо восстанавливаться в течение 10 дней. По его мнению большинство функций организма нормализуются сами при комфортных условиях.

— На самом деле с ней все будет хорошо, потому что организм заточен на самовосстановление, большинство функций организма при благоприятных условиях будут нормализовываться сами, — заявил врач.

Он подчеркнул, что, скорее всего, у женщины посттравматическое стрессовое расстройство, которое характерно всплывающими в памяти картинками произошедшего, учащенным сердцебиением, отсутствием аппетита.

Шабшин посоветовал близким пенсионерки проявить по отношению к ней заботу и уделять ей как можно больше внимания в этот нелегкий период. Об этом пишут РИА Новости.

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