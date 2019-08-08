Сергей Собянин: Создаем лучший в мире общественный транспорт

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 августа посетил строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии метро. Она строится в районе Хорошево-Мневники на проспекте Маршала Жукова.

Композиции на тему московского народного ополчения 1941 года, пол из гранитных плит темно-серого цвета. Изображения будут напоминать флорентийскую мозаику в градациях серого цвета. Таким будет дизайн станции, а пока здесь еще идет строительство.

— Сейчас строители производят разработку грунта и его выемку с самого тела станции, чтобы после начать строить платформу, вестибюли и пешеходные переходы, — рассказал заместитель генерального директора по метростроению компании «Ингеоком» Владимир Кулаков.

Всего строителям предстоит выкопать 170 тысяч кубических метров грунта. Чтобы стены после разработки грунта не сложились, их подпирают специальной распорной системой.

— Задача стоит в 2020 году сдать станцию, сейчас она готова примерно на 30 процентов, — добавил Кулаков.

Выполнить работы в срок помогают около 150 человек за смену, а в сентябре, когда задачи прибавятся, планируется увеличить и количество рабочих.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

По словам главы города, сегодня одновременно проходку тоннелей завершили сразу два щита — на Мичуринском проспекте и улице Народного Ополчения.

— Казалось бы, событие небольшое, но в истории метрополитена такого еще не было, — сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что такое внимание строительству Большой кольцевой линии метро уделяется не случайно. Ведь реализация этого проекта поможет улучшить транспортную ситуацию для тех, кто живет рядом со строящимися станциями. Кроме того, БКЛ свяжет разные районы города.

— Самое главное — БКЛ в целом изменяет пассажиропотоки в системе метрополитена, делает их более распределенными и снимает нагрузку с головных участков метро по всей Москве, — сказал Сергей Собянин.

Большая кольцевая линия также является важной частью создания мощного рельсового транспорта в столице, включая радиальные направления, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

— Реализация этих проектов может действительно сделать московский общественный транспорт самым лучшим, — подчеркнул мэр.

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