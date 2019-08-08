Парки Москвы могут закрыть из-за непогоды в конце рабочей недели
Во время непогоды во всех городских парках Москвы оповещают посетителей через громкоговорители о возможной опасности, напомнили в пресс-службе Мосгорпарка.
Кроме того, представители организации добавили, что в экстренных случаях завершается работа аттракционов и кафе, находящихся в парках.
— В экстренных случаях, когда уполномоченным органом принято решение о запрете нахождения населения на парковых территориях, в парках немедленно прекращается работа аттракционов, кафе и торговых павильонов, — заявили РИА Новости в пресс-службе.
Уточняется, по данным синоптиков, за сутки в Москве может выпасть 50 процентов месячной нормы осадков. Так, в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, прогнозируются дожди, грозы и ветер.
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