Синоптики рассказали об улучшении погоды к выходным 10 и 11 августа
Грозы с порывистым ветром, ожидаемые на территории Москвы в ночь на пятницу, 9 августа, продержатся меньше суток. В выходные дни погода улучшится, сообщает портал «Метеоновости».
— Атлантический циклон в среду и четверг начал радовать теплом, за которое придется расплачиваться в ночь на пятницу ливнями, грозами и сильным ветром. Но ненастье продлится менее суток, и в выходные дни погода успокоится, — рассказали синоптики.
Подчеркивается, что в столице было не по-летнему холодно из-за высотной ложбины, которая установилась над всей территорией европейской части России еще в июле. Погоду в выходные определит тыловая часть циклона, в связи с чем атмосферное давление по сравнению с пятницей увеличится почти на 10 единиц. В городе ожидается от 20 до 23 градусов тепла в дневное время, местами может пройти кратковременный дождь.
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