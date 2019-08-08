Синоптики предупредили о резком падении давления в Москве 8 августа
Из-за циклона, проходящего по территории Москвы и Подмосковья, в регионе ожидаются резкое падение давления и кратковременные дожди. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
— При прохождении циклона все метеопараметры обязаны колебаться. Будет резкое падение давления, а потом снова рост, — сообщила специалист.
По ее словам, циклон, который пройдет над городом, будет очень компактным. Кратковременные дожди в столице и области ожидаются по причине резких колебаний давления. При норме в 746 миллиметров ртутного столба показатели барометров упадут до 733 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.
Подчеркивается, что перепады давления никак не скажутся на самочувствии людей.
Читайте также: Синоптик рассказала о погоде во второй половине августа