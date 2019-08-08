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Варенье с изыском: три необычных рецепта

Валентин Звегинцев
• 15:51 • 8 августа 2019
То, что арбуз маринуют, а потом едят зимой, знают все, а вот то, что из него можно приготовить отличный десерт, это новость
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»
То, что арбуз маринуют, а потом едят зимой, знают все, а вот то, что из него можно приготовить отличный десерт, это новость
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»
Если вы думаете, что варенье бывает только из классических ягод, то пришло самое время приготовить что-то совсем необычное.

Арбузный джем

— Арбуз (мякоть) 1 кг

— Сахар 800 г

— Желатин 10 г

То, что арбуз маринуют, а потом едят зимой, знают все, а вот то, что из него можно приготовить отличный десерт, это новость. Впрочем приготовить его очень просто. Арбузную мякоть освободите от косточек и измельчите блендером. Добавьте сахар и поставьте на огонь. Уварите смесь примерно на 1/3. Снимите с огня, остудите до температуры 80 градусов и добавьте желатин.

Кабачки и апельсины

— Кабачки 1 кг

— Апельсин 3 шт.

— Сахар 1,1 кг

— Ванилин 10 г

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Вкус у этого варенья — потрясающий. Кабачки вымойте и очистите от шкурки. Также тщательно удалите все семена. Нарежьте кубиками. Апельсин нарежьте дольками и добавьте к кабачкам. Засыпьте сахаром и дайте постоять, пока не появится сок. Варить на медленном огне до закипания. Повторить три раза. Перед окончательной варкой добавьте ванилин.

Красный мармелад

— Красная смородина 1 кг

— Сахар 1 кг

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Ягоды промойте и засыпьте сахаром. Перемешайте и поставьте на огонь. Доведите до кипения и проварите на медленном огне не более 10 минут. Очень важно не переварить мармелад, иначе все полезные свойства ягоды уйдут. Иногда бывает, что желе не застывает. Это зависит от сорта ягод. Тогда можно добавить немного желатина.

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То, что арбуз маринуют, а потом едят зимой, знают все, а вот то, что из него можно приготовить отличный десерт, это новость
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»
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