Бархатный тур. Где провести отпуск осенью в России

Бархатный сезон не характеризуется скачками температуры и давления, поэтому это время рекомендовано для курортного отдыха даже пожилым и детям. Самое лучшее время, чтобы отправиться в осенний тур, — начало и середина сентября, считает Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

— В это время комфортно и дешево практические везде. С началом бархатного сезона, как правило, на всех популярных курортах начинаются скидки на гостиничные номера в пределах 10–15 процентов от общей суммы проживания. То есть размещение уже будет выгодным. Другой момент — меньше детей и молодежи, так как начался учебный год. Это важно для любителей спокойного отдыха.

Получается, что многие возможности становятся более доступными. Эти правила действуют везде.

— Бархатный сезон — это тепло, вода за 20 градусов, воздух за 25, и можно использовать уходящее лето для комфортного и доступного отдыха. Это прежде всего Краснодарский край, Крым, курорты Закавказья, — подчеркнул Барзыкин.

Отправляясь в тур по России, не стоит ограничиваться обычным отдыхом. Разбавьте его культурно-познавательной программой.

— В этом плане, конечно же, подойдет северо-запад страны, Санкт-Петербург и его область. В этот период там еще не холодно, а очереди в музеи не такие большие. Проще отправиться в поход и заняться активным отдыхом из-за того, что на природе меньше комаров и прочей мешающей живности. Не стоит забывать и про Петрозаводск, там тоже становится более доступнее и интереснее. Для поездки подойдет и Байкал. Конечно, туда можно отправиться в любое время года, но осенью удастся оптимизировать свои расходы: в межсезонье отдых дешевле по всей стране, — отметил Юрий Барзыкин.

По его словам, в этом сезоне самыми популярными направлениями будут Боспорское царство, Крым, Краснодарский край. Все они обладают не только интересными маршрутами, но и культурно-познавательной составляющей, а также будут достаточно выгодными для путешественников.

Сюда же и Приэльбрусье, Архыз, Красная поляна: двойная выгода по сравнению с другими сезонами.

Среди городов, которые москвичам будет удобно посетить даже в выходные дни, Барзыкин отметил Ростов Великий и Кострому. В бархатный сезон эти места выглядят совершенно иначе, чем в другие времена года, и при этом без толп туристов, характерных для горячего сезона.

— Сейчас среди населения набирает популярность направление в Алтайский край. Многие туроператоры, ориентируясь на вкусы потребителя, вводят удобные и выгодные маршруты, — подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии.

Самыми оптимальными вариантами для поездки остаются личный автомобиль, самолет и поезд. Автобусные туры — на любителя. С перелетами тонкость в том, что для экономии на билетах необходимо приобретать их заранее — не подходит для тех, кто решился на отдых спонтанно.

Недорого можно отдохнуть, если выбирать дотационные регионы или неосвоенные места. Но экономия эта может обернуться весьма средним сервисом, если не полным его отсутствием.

Дальний Восток, Сибирь, Барнаул и Алтайский край хороши тем, что за последние годы там значительно улучшилась туристическая сфера. Если позаботиться о приобретении билетов заранее, можно найти приемлемые тарифы. Билеты на поезда можно начинать приобретать за 60 дней до поездки: и экономия, и романтика, и спокойствие для аэрофобов.

В период бархатного сезона все направления становятся хороши, неперспективных мест не существует. Главное — определиться с предпочтениями.

Деловые поездки становятся модными

В последние годы среди россиян стали набирать популярность деловые поездки по России. Статистику об этом приводят эксперты агентства делового туризма.

Как рассказала гендиректор агентства Юлия Липатова, возможно, это связано с увеличением среди работников рынка труда представителей поколения миллениалов.

Подобное объясняют тем, что у них вошло в привычку объединять работу и личную жизнь в один аспект.

— За последние пять лет число бизнес-поездок по сравнению с досуговыми выросло на 43 процента. По данным нашего исследования, самыми популярными направлениями по России в таких случаях стали Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород. Путешествие в последний за прошедшие пять лет увеличилось на 160 процентов, — заявила она, добавив, что среди иностранных городов самые посещаемые — Алма-Ата, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена. По словам Липатовой, возможность взять дополнительное время в командировке увеличивает лояльность и возможность привлечения новых кадров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Голов, президент Союза турагентств:

— Одним из оптимальных способов перемещения до места отдыха по России на данный момент является автомобиль. Например, как в случае с Крымом, там для этого создали всю необходимую инфраструктуру, которая очень удобна для путешествия. Сделана специальная система кемпинга, что облегчит поездку для многих автомобилистов.

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