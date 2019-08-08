Форум «Город образования» в Москве посетят около тысячи экспертов из разных стран
Московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. Мероприятия посетят порядка тысячи экспертов, которые приедут в столицу более чем из 50 стран мира.
Отметим, что программа форума рассчитана на разные возрастные категории. Взрослые в рамках «Города образования» смогут посетить конференции, дискуссии, мастер-классы, познакомиться с важными проектами и не только.
Для детей на ВДНХ организуют площадки, где юные москвичи сыграют в футбол и баскетбол.
Специалисты посетят форум для участия в стратегических сессиях с коллегами со всего мира. Их основная задача — рассмотреть мегаполис как экосистему, которая способна объединить разные города под эгидой образования, передает официальный сайт мэра Москвы.
Добавим, что на форуме свои стенды представят более 80 компаний.
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