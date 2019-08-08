Старинный дом в Басманном районе отреставрируют
В столице началась подготовка к реставрации старинного дома в Басманном районе. Информация о подготовке к работам приведена Департаментом культурного наследия.
— Здание является объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу: Денисовский переулок, дом 23, строение 1, — передает агентство городских новостей «Москва» комментарий пресс-службы департамента.
Дом стоит на палатах XVII века, в подклетном этаже сохранилась система сводов того времени.
По данным агентства городских новостей «Москва», отдельные элементы этого периода также частично сохранились в виде декора, печей, лестниц.
После того как будет разработан проект реставрации и его согласуют с Мосгорнаследием, правообладателю выдадут разрешение на выполнение работ.
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