Страна на распродажу: политолог рассказал, что ждет Украину после земельной реформы

Выступая на бизнес-форуме в Турции, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже в этом году правительство страны планирует провести земельную реформу, а к 2020-му — создать рынок в 40 миллионов гектаров земли на продажу иностранным инвесторам.

Общая площадь территории Украины на сегодняшний день составляет порядка 60 миллионов гектаров, в то время как площадь сельскохозяйственных земель, которые предлагается выставить на аукционы — в пределах 42-43. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у политолога, публициста и радиоведущего Армена Гаспаряна, что ожидает государство после начала продажи чернозема.

— В первую очередь стоит подчеркнуть, что это не креатив украинского правительства, а прописанное в соглашении с Международным валютным фондом условие. Согласно ему Украине и предоставлялись транши. И это требование до поры никак не афишировалось перед жителями страны, так как вопрос продажи земли является очень скользкой темой. Однако у Зеленского, в отличие от его киногероя из сериала «Слуга народа» господина Голобородько, нет возможности разорвать договор с МВФ и поступить по-своему, — подчеркнул эксперт.

Поэтому, добавил он, нынешний президент и вынужден принимать этот закон, а Верховная Рада планирует голосовать за него в числе первых. Это может привести к драматичным последствиям.

— По сути Украина идет на распродажу. Это пока политики рассказывают про сельскохозяйственные угодья, однако надо будет внимательно посмотреть, что именно напишут в соответствующем законе. Вполне может получиться так, что поляки начнут массово выкупать Восточные Кресы, которые они считают своей территорией. И ведь это уже нельзя будет списать на Путина, Бортникова или кого-то еще. Тут все по требованию МВФ, — сказал «ВМ» Армен Гаспарян. — А когда владельцами земли станут иностранные компании, украинский крестьянин рискует оказаться в положении гастарбайтера у Польши, которого бьют зонтиками и матерят на улицах.

Никакой финансовой выгоды ни один рядовой житель страны тоже не получит, так как политическая и экономическая элиты не будут делиться вырученными деньгами. Когда власти объявят, что площади массово уходят на сторону, можно ожидать серьезных волнений среди граждан, вплоть до масштабного социального взрыва. Ведь по сути они перестают быть хозяевами на своей земле. Не исключено, что выручку за чернозем просто разворует верхушка страны.

— Немаловажным фактором остается то, что многие эксперты прогнозируют волнения среди людей, которые с немалой долей вероятности перерастут в новый майдан. Его, скорее всего, «спродюсирует» господин Порошенко. Однако будет ли подниматься там вопрос земли — судить не берусь. Украинская политическая практика во многом парадоксальна: граждане бунтуют не против грабительских и уничтожающих государство законов. Это удивительно, — добавил Армен Гаспарян.

Завершающим аккордом, по мнению эксперта, окажется резкое падение рейтинга Владимира Зеленского после того, как смысл закона о продаже территорий станет понятен даже самым необразованным слоям населения.

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