Политолог о звонке Зеленского Путину: Это не его шизофрения, это шизофрения Украины

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону вопрос урегулирования военного конфликта в Донбассе. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает сайт Кремля.

В период предвыборной кампании Зеленский обещал прекратить войну в Донбассе. В то же время власти Украины призывают к жестким методам решения конфликта и не прекращают обстрелы ДНР и ЛНР. В таком случае зачем Зеленский звонит Путину, если украинский лидер сам де-факто продолжает вести агрессивную политику на юго-востоке своей страны? Политолог Дмитрий Журавлев назвал эту ситуацию «шизофренией».

— Зеленскому в данной ситуации просто больше нечего делать, это же не его шизофрения, это шизофрения Украины. С одной стороны, это борьба с якобы российским агрессором, с другой — попытка добиться мира. И все одновременно. Украинская элита в своей базе осталась та же, что и при Порошенко, и они как боролись с «агрессором», так и продолжают бороться. А с другой стороны, Зеленский пришел на обещании мира, и надо хотя бы имитировать какую-то деятельность в этом направлении, — отметил эксперт.

Главы двух государств в ходе последнего разговора обсуждали возможную встречу в «нормандском формате». По словам Дмитрия Журавлева, Зеленский надеется на то, что «нормандская четверка» позволит ему не совсем точно выполнить Минские соглашения, а «перелицевать их с большей выгодой для Украины».

— Для них мир — это возвращение Крыма. Поскольку Крым никто не отдаст, то не очень понятно, как этот мир достижим. Для этого ему и нужна «нормандская четверка» как сто пятьдесят пятая попытка уговорить Россию действовать так, как нужно Украине. Но при этом он хоть что-то пытается сделать. Он потому и нужен элите, что он хоть как-то может уговорить народ. Потому что если народ в нем разочаруется, то власть его быстро закончится. Я не скажу, что пойдет по сценарию Януковича, есть и более дешевые способы его скинуть. Зеленский оказывается между Сциллой и Харибдой — элиту страны он не изменит, а элита — это не чиновники, не министры и даже не генералы, а в первую очередь олигархи, а они уже свою позицию выразили. Получается такая детсадовская логика: сейчас мы позовем воспитательницу, и она скажет, кто из нас прав, а кто виноват. В роли воспитательниц — Франция и Германия.

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