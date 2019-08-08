За три года пассажирами МЦК стали миллионы людей

Поезда «Ласточки» перевезли по Московскому центральному кольцу более 350 миллионов пассажиров за неполные три года с начала запуска.

Пассажиропоток МЦК растет в том числе за счет плотной интеграции с транспортной системой столицы. Сегодня на кольце действуют пересадки на 23 станции метрополитена и 10 пересадок на 9 направлений пригородных электричек. Интеграция МЦК с транспортной системой столицы продолжается.

— В топ-3 самых востребованных станций МЦК сегодня входят Площадь Гагарина — 7,6 миллиона пассажиров с начала года, Ботанический сад и Кутузовская — по 4,9 миллиона человек, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы между «Ласточками» в час пик было до 4 минут и до 8 минут в остальное время. Для этого развивают железнодорожную инфраструктуру МЦК, а парк «Ласточек» пополнят девятью новыми составами. После сокращения интервала движения поезда будут осуществлять до 484 рейсов в будни, что на 130 больше, чем сегодня.

На станции Андроновка появится всесезонная мойка и дополнительный парк для «Ласточек», а на Белокаменной специалисты модернизируют приемоотправочные пути для стоянки составов. По сравнению с первыми «Ласточками» салоны тех, что перевозят пассажиров сегодня, были доработаны.

По обеим сторонам от прохода установлены по два кресла (раньше с одной стороны их было три). Благодаря этому салон стал просторнее и вместительнее. За счет увеличенного расстояния между креслами перемещаться пассажирам по салону стало удобнее. Кроме того, в составе появились новые поручни для пассажиров, которые едут стоя, а также обновлена навигационная система. Во втором и четвертом вагонах размещены специальные стойки для перевозки велосипедов.

Во время чемпионата мира по футболу, который принимала столица в прошлом году, сотни тысяч иностранных болельщиков воспользовались поездами на МЦК. Они были приятно удивлены уровнем комфорта и интервалом их движения. Далеко не все европейские столицы могут похвастаться своими «Ласточками».

КСТАТИ

Современным скоростным поездам в России по установленной традиции дают птичьи имена. Кроме «Ласточек», по железным дорогам «летают» «Сапсан», «Иволга», «Соловей» и даже «Буревестник».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

За время своей работы на МЦК, число перевезенных «Ласточками» пассажиров равно населению Соединенных Штатов Америки, а население России смогло бы проехаться по МЦК даже два раза.

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