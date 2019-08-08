Петр Бирюков: Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятного прогноза погоды
Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого ухудшения погоды в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
— По данным синоптиков, вечером в столице ожидается дождь, возможна гроза, порывы ветра до 18–23 метров в секунду. Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды, — сказал Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
— Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, строящихся объектов, широкоформатных рекламных конструкций и строительной техники, — рассказал Петр Бирюков.
Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации возможных скоплений воды задействуют порядка 200 единиц специализированной техники и более 1100 сотрудников. В местах вероятного скопления воды организовано дежурство аварийных бригад ГУП «Мосводосток».
Напомним, что при скоплении воды можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону +7 (495) 657-87-03.
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