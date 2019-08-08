Сергей Собянин предупредил горожан о резком ухудшении погоды
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем «Твиттере» предупредил горожан о резком ухудшении погоды.
— Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе, — написал мэр. — Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.
Мэр призвал москвичей быть осторожнее.
— Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности, — написал Сергей Собянин.
Ранее о ливнях и шквалистом ветре, прогнозируемых в Москве с 21:00 четверга до 18:00 пятницы, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.
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