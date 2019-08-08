Сергей Собянин поддержал новый механизм стимулирования киносъемок в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 августа провел встречу с московскими кинематографистами. Глава города обсудил с ними вопросы государственной поддержки киносъемок в столице.

Среди участников встречи — ведущие московские кинорежиссеры, продюсеры и директора киностудий, в том числе Карен Шахназаров, Сергей Сельянов, Михаил Врубель, Наталья Мокрицкая и другие.

Представители киноиндустрии предложили Сергею Собянину создать новый механизм стимулирования киносъемок в городе. Глава города поддержал эту идею.

— Включение в художественные и документальные фильмы сцен, снятых на узнаваемых улицах, в известных парках и других знаковых пространствах, способствует росту туристической популярности городов, в которых проводились съемки, — отметили в пресс-службе мэрии Москвы, добавив, что большинство городов мира в последние годы реализуют программы стимулирования киносъемок.

Финансовую поддержку, отметил Сергей Собянин, смогут получить все виды кино- и телепродуктов, в том числе короткометражные, документальные и полнометражные фильмы. Единственное условие — они должны реально выйти в прокат или демонстрироваться по телевидению.

— Размер финансовой поддержки будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых на знаковых и узнаваемых общественных пространствах города Москвы, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что с февраля прошлого года в столице работает городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов. Одна из главных задач комиссии — устранить административные барьеры, возникающие при организации киносъемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры и уменьшить затраты по аренде городских объектов.

— С момента создания московская кинокомиссия рассмотрела более 300 заявок от российских и иностранных кинематографистов и оказала содействие в подготовке и проведении съемок более 590 эпизодов фильмов и телепроектов, включая 15 зарубежных проектов из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Китая, США, — сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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