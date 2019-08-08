ЦИК уверена в безопасности электронного голосования в Москве
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уверена в безопасности электронного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму.
С заявлением выступил член ЦИК Антон Лопатин.
— Здесь мы можем констатировать, что те тестирования, которые проходят, они проходят успешно. При этом можно сказать то, что по результатам тестирования департамент информационных технологий города Москвы постоянно занимается тем, что отражает атаки с арендованных из-за рубежа серверов, — приводит РИА Новости комментарий Лопатина.
Он добавил, что на встречах обсуждались разные подходы и системы безопасности.
В четверг, 8 августа, состоялось заседание рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.
Член ЦИК добавил, что был принят закон, дающий возможность жителям разных регионов России голосовать из Москвы.
Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Впервые в стране реализуют эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
Электронно проголосовать смогут жители трех столичных округов — первого округа (Зеленоград), 10 округа (Северное Лианозово — Бибирево) и 30 округа (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
Читайте также: Упрощена процедура регистрации электронных избирателей