Упрощена процедура регистрации электронных избирателей

Существующая процедура регистрации на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу была упрощена. Теперь без проблем зарегистрироваться смогут те пользователи, которые ранее столкнулись с техническими сложностями при подтверждении адреса прописки.

Проблемы возникали у тех горожан, которые зарегистрированы по месту жительства частными управляющими компаниями. В связи с тем, что такие компании нередко предоставляют данные в федеральные и городские системы с задержкой или не в полном объеме, было принято обрабатывать запросы такого типа вручную. Данный подход уже был использован ранее при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования, касавшегося программы реновации в 2017 году.

В случае если система не подтверждает адрес регистрации, в личном кабинете достаточно приложить сканы двух страниц паспорта, содержащих имя, фамилию, отчество, фотографию и адрес регистрации. Предварительно требуется убедиться в правильности написания адреса в личном кабинете, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Заявку на участие в онлайн-голосовании можно подать до 4 сентября включительно.

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