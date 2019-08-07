Систему электронного голосования протестируют в третий раз

21 августа пройдет третий тест системы электронного дистанционного голосования, которую опробуют на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Принять участие в тестировании смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов, на базе которых пройдет эксперимент по электронному голосованию: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
- Чтобы протестировать систему, нужно подать заявку на участие в электронных выборах с 12 по 21 августа. Горожанам, которые уже это сделали, регистрироваться повторно не нужно, - говорится в сообщении на официальном сайте Москвы.
Первые два этапа тестирования успешно прошли в июле. Поверка не показала каких-либо сбоев системы, уточнили столичные власти.
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