Утвержден штаб наблюдателей на выборах в Мосгордуму

Согласно статистике, это рекордное количество человек. По сравнению с выборами прошлого года число тех, кто выразил желание стать наблюдателем, увеличилось на 13,6 процента.

— Состав корпуса наблюдателей молодеет: 74 человека из подавших заявок — москвичи в возрасте от 18 до 30 лет. При этом высшее образование есть у 46 процентов будущих наблюдателей, — пояснил Алексей Спиваков.

Соотношение по гендерному признаку почти не изменилось: среди наблюдателей по-прежнему больше женщин, чем мужчин.

Он добавил, что более половины будущих наблюдателей имеют опыт подобной работы, тем не менее все они пройдут необходимое обучение, которое стартует 14 августа.

Наблюдателям расскажут об основах работы и своих правах на избирательных участках. В ходе тренингов продемонстрируют примеры, взятые из практики разных регионов. Обучение продлится более двух недель.

Кроме того, третий тест электронного голосования пройдет в столице 21 августа. Как сообщили на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, тестирование пройдет для трех избирательных округов: № 1, 10 и 30. Записаться на голосование можно будет на официальном сайте мэра Москвы. Заявочная компания откроется 12 августа.

А сейчас ведется набор кандидатур в составы избирательных комиссий.

— Сначала подаются заявления для включения в резерв, а затем из резерва территориальные избирательные комиссии назначат участковые избирательные комиссии (УИК). Последний срок для подачи заявления для включения в резерв — 8 августа. Поэтому тем, кто хотел бы увидеть себя в составе членов УИК, нужно поторопиться, — пояснил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Он уточнил, что установленные законом требования по наблюдению распространяются и на избирательные участки дистанционного электронного голосования.

Дистанционное голосование даст шанс тем, кто отсутствует в городе и не может прийти на избирательный участок.

— Мы приняли все возможные меры по открытости, в том числе для наблюдателей. В Общественной палате будут стоять мониторы, на которых будет отображаться информация о работе системы и практическая информация по голосовавшим, — сказал руководитель Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух.

СПРАВКА

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице 8 сентября 2019 года. Это будут первые выборы, во время которых пройдет эксперимент по электронному голосованию. Принять в нем участие может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Читайте также: Горбунов: Подписи умерших москвичей обнаружены у 22 кандидатов