Ученые назвали летние привычки, которые вредят здоровью

Ученые из Великобритании рассказали о летних привычках, следование которым может пагубно сказаться на здоровье человека.

Во-первых, отмечают эксперты, не стоит находиться на солнце с 11:00 до 15:00. Дело в том, что прямые ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу, а именно — в указанное время солнце «печет» сильнее всего.

Затем, как говорят ученые, стоит отказаться от занятий спортом на жаре. Лучше делать это в парке в тени. Далее специалисты отмечают, что постоянное употребление газированных напитков и фруктов вредно для зубов. Так что стоит выбирать продукты с низкой кислотностью и минимальным содержанием сахара.

Также именно летом люди чаще всего выбираются с друзьями на пикники. А там отдыхающие обычно в большом объеме потребляют сосиски, шашлыки, гамбургеры и алкогольные напитки. Это может привести к набору веса. А злоупотребление спиртным вредно в принципе, подчеркивают ученые.

Кроме того, для здоровья ног не всегда благотворно ношение летней обуви. Оно может стать причиной крайне неприятных повреждений.

Однако не все вредные летние привычки связаны с физическим состоянием человека. Психологи говорят, что теплый период приносит больше возможностей для бесполезных сравнений, которые могут подорвать чувство собственного достоинства. И женщины, и мужчины постоянно пытаются сравнивать себя с окружающими. Сообщение британских ученых передает The Sun.

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