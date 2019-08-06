Врач-косметолог назвала опасные гигиенические привычки россиян

Названы самые главные ошибке в гигиене, унаследованные нашими гражданами со времен СССР. Небезопасным названо использование хозяйственного мыла для мытья тела, применение газет в качестве туалетной бумаги и снятие косметики для лица одеколоном. «Вечерняя Москва» спросила врача-косметолога, члена Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии Александру Гонт, какие еще привычки в области косметологии и гигиены до сих пор распространены среди россиян, но вредны или бесполезны.

Из старых привычек со времен Советского Союза у нас осталась практика делать фруктовые и ягодные маски из того, что у нас произрастает на даче или того, что мы покупаем на рынке, рассказала Гонт.

— Казалось бы, это прошлый век и давно уже ученые научились экстрагировать полезные вещества из всех компонентов и делать из них хороший микс вместе с другими ингредиентами. И при этом достаточно мелко это дробить, чтобы вещества проникали в кожу, а не оставались на поверхности подсохшей липкой массой. Это, в принципе, ничего не дает, кроме эффекта сиюминутного лифтинга за счет стяжения кожи. Это устаревший метод и наука, двинувшись вперед создала прекрасные маски, сыворотки, специальные кремы, которые работают достаточно глубоко. Тем более мы никогда не знаем, какую продукцию мы купили, или даже вырастили: какие были удобрения, какая почва, какая вода, — пояснила собеседник «Вечерней Москвы».

Кожа обладает определенной долей проницаемости, она дышит, выделяет и всасывает определенные вещества. Врач не советует делать маски из природных компонентов, так как часто они могут вызывать раздражение, воспаления и аллергические реакции.

Также люди стойко продолжают делать маски из смеси различных масел, сказала Александра Гонт. Если кожа сухая и обезвоженная, то на какое-то время это может принести эффект, но, если она обычная или жирная это также может вызвать воспаление. Есть даже термин «масляный дерматит», пояснила эксперт.

— Также это маски из различных продуктов вроде сметаны с яйцом, медом с огурцом. Но так как эти продукты крупнодисперстные, то они никуда не проникают и это, в принципе, бесполезно. Мед раньше использовали практически во всех масках, и для массажа. Он также вызывает аллергию и в кожу не всасывается. Его целебные свойства в качестве косметического средства — очень старая сказка, — отметила собеседник «ВМ».

Скрабы для тела с солью тоже относятся к числу старомодных средств. Соль вытягивает из эпидермиса влагу и может повредить его при частом использовании такого скраба.

— Другой такой атавизм, с которым я столкнулась недавно — это прижигать прыщи зубной пастой. Уже в каждом магазине и аптеке на любой вкус и кошелек есть огромное количество средств для личной гигиены, маскировки, снятия воспалений, которые это все подсушивают, но у людей осталась старая привычка, что дешевле прижечь зубной пастой. А она представляет из себя смесь полирующих частиц с антисептическими компонентами, но из-за того, что слизистая обладает другим строением, чем кожа, то такая практика может вызвать ожоги и рубцевание этих прыщей, — сказала специалист.

Еще из случай из практики врача: одна женщина где-то прочитала, что можно стиральным порошком умываться, чтобы убрать жирность кожи. В итоге лечили очень серьезный дерматит, потому что таким образом она содрала эпидермис и кожа кроме сала ничего вырабатывать не могла. Это перешло в хроническую себорею, чем больше она обезжиревала кожу, тем больше вырабатывалось кожного сала.

— Поэтому я призываю всех пользоваться современными технологиями в косметологии. Инновации, действительно, направлены в помощь нашему организму и на каждый вкус и кошелек есть огромный выбор современных препаратов, которые могут помочь коже. Конечно, лишний раз подчеркну, что нельзя мыть тело, и уж тем более использовать для интимной гигиены хозяйственное мыло. Там очень жестокие щелочные компоненты, которые могут привести к серьезному обезвоживанию кожи, а на слизистой вызвать раздражение, сухость и другие неприятные ощущения, — резюмировала эксперт.

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