Ученые опровергли заявление о вреде мытья рук

Предположение о том, что чрезмерная чистоплотность вредна, оказалось обманчивым.

В мире огромное число людей заболевает норовирусом и сталкивается с недугами, вызванными кишечной палочкой. Их главные симптомы — рвота, высокая температура тела, диарея.

Исследователи из Королевского общества социального здравоохранения считают, что избежать этого поможет соблюдение гигиены и любовь к мытью рук.

Ученые объяснили, что отказ от мыла и антисептиков после прогулки на улице — риск оставить на своей коже множество микробов, которые способны вызвать реальные болезни. Особенно это касается уязвимого детского иммунитета.

Работники Лондонской школы гигиены и тропической медицины опросили две тысячи человек. Эксперимент показал, что 23 процента опрошенных согласны с мнением, что дома можно пренебрегать правилами гигиены.

Исследователи утверждают, что прогулки и игры с домашними животными сами по себе укрепляют иммунитет. А вот мыть руки после этих занятий нужно обязательно. Кроме того, необходимо следить и за чистотой в доме: тщательно мыть посуду и протирать кухонный стол перед едой и после нее.

Напоминаем, что не так давно в СМИ появились утверждения о том, что порой гигиена является вредоносной. Также стали появляться советы, разрешающие детям не мыть руки после улицы.

Специалисты призывают общество не верить подобным умозаключениям, а доверять свое здоровье авторитетным источникам информации и врачам, пишет Naked Science.

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