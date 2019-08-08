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Доктора рассказали, кому нельзя пить много кофе

Максим Землянский
• 19:37 • 8 августа 2019
Оказалось, что кофе в больших количествах может вызвать приступ у тех, кто страдает от мигреней
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Оказалось, что кофе в больших количествах может вызвать приступ у тех, кто страдает от мигреней
Фото: pixabay.com

Медицинские специалисты из Гарвардского университета в ходе исследования выяснили, что потребление напитков с кофеином в больших количествах крайне негативно может сказаться на здоровье людей, страдающих от мигреней.

Участие в эксперименте приняли 100 человек. На протяжении одного месяца они детально описывали свой рацион питания и рассказывали о том, что пьют. Кроме того, добровольцы подробно сообщали об изменении своего состояния после употребления той или иной пищи или напитка.

Оказалось, что кофе в больших количествах может вызвать приступ у тех, кто страдает от мигреней.

— Ежедневное употребление одной–двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, которые подвержены головным болям, — передает American Journal of Medicine слова врача Элизабет Мостофски.

Медики утверждают, что результаты исследований стоит учитывать как больным, так и их близким.

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