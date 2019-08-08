Вопросы метапредметного образования обсудят в столице
Столичные педагоги обсудят вопросы метапредметного образования (методика обучения, направленная на понимание школьниками целостной картины мира — прим. «ВМ») во время VII съезда учителей Москвы. Об этом рассказал заместитель директора городского методического центра Андрей Лукутин.
— 30 августа состоится уже седьмой съезд учителей Москвы, который уже в третий раз пройдет не как отдельное событие, а как часть самого большого в мире международного форума «Город образования», — заявил Лукутин.
Он добавил, что спикерами мероприятия станут победители, лауреаты и финалисты учительских олимпиад и ведущие педагоги предпрофессиональных классов.
VII съезд учителей Москвы пройдет 30 августа с 11:00 до 18:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в столице с 16 по 18 августа пройдет открытый августовский молодежный педагогический совет. В рамках мероприятия молодые педагоги постараются разработать модель успешной школы будущего.
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