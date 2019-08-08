Автомобилистам без ОСАГО разослали 5 тысяч предупреждений о штрафах

Система работает в тестовом режиме с конца мая. За результатами пристально следят в ГИБДД, Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и Российском союзе автостраховщиков (РСА). Уже появились первые промежуточные итоги: так, за первые три месяца работы системы было разослано 5 тысяч предупреждений нерадивым автовладельцам, а общее число зафиксированных нарушений правил дорожного движения превысило 700 тысяч. Представители РСА сообщили, что тестирование системы займет три месяца.

Полезность такой меры, кроме стимулирования населения страховать авто, заключается в выявлении поддельных полисов. После распространения электронных полисов активизировались мошенники, продающие людям поддельные документы. Камеры позволят выявить «липовые» страховки.

Некоторые эксперты считают, что система в нынешнем виде приведет к негативным последствиям для водителей.

— По КоАП, если гражданин управляет машиной без ОСАГО или с просроченным полисом на первом километре МКАД и это нарушение фиксирует камера, на втором километре, на пятом километре МКАД и так далее — это разные административные правонарушения, — объяснил вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. — Учитывая, что почта не сразу доставляет штрафы, может так оказаться, что пока человек получит первый штраф и вспомнит, что у него закончился полис ОСАГО, он уже должен будет чуть ли не машину отдать за долги.

Поэтому, предлагает Александр Холодов, во-первых, надо корректировать законодательство в плане привлечения к ответственности в автоматическом режиме — например, чтобы каждый день правонарушение фиксировалось не более одного раза. А второй момент — работа законотворцев с самими страховыми компаниями.

— Уверен, что 90 процентов автомобилистов не имеют полис ОСАГО по причине действия самих страховщиков, — подчеркнул представитель общественной организации. — Попробуйте где-нибудь застраховать мотоцикл, такси и другие автомобили, которые находятся в «зоне риска» страховых компаний — не получится. Они обязательно заблокируют тем или иным способом покупку полиса.

В качестве одного из вариантов мер, которые помогут обеспечить соблюдение требований законодательства, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев предложил увеличить штрафы для страховых компаний за отказ в продаже полиса.

По его мнению, проблема организации проверок документов также кроется в отсутствии единой базы. Список застрахованных лиц находится в РСА, камеры принадлежат ЦОДД, штрафы выписывает ГИБДД, а данные сверяются вручную.

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