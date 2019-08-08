Москвичей познакомили с кузнечным ремеслом в «День без турникетов»

В небольшом помещении кузни темно и очень жарко: прямо по центру установлен аутентичный угольный горн — специальная печь для переплавки металлов. Два человека в кузнечных фартуках — мастер Алексей Купец и его подмастерье Вячеслав Тюленев — перебирают длинными железными щипцами раскаленные угли. В горне вспыхивает пламя, и кузню заполняет едкий запах дыма.

Посмотреть, как куют металл, пришли дети, подростки и их родители. Никто из участников экскурсии раньше не бывал в настоящей кузне, поэтому каждый предмет вызывает у них неподдельный интерес.

— Начнем с азов. Как видите, инструменты, с которыми мы работаем: это горн, щипцы, молот и наковальня, — рассказывает Вячеслав. — Также нужны металлические заготовки. Кстати, температура в горне — более 1000 градусов! Для сравнения: в кухонной газовой конфорке — 400 градусов. Поэтому в кузне так жарко. Но мы уже привыкли.

В качестве примера гостям показали процесс изготовления подковы. Для этого Алексей берет заготовку — вытянутый кусок металла — и бросает его в огонь. Через несколько секунд он нагревается и становится красно-желтым. С помощью щипцов мастер вытаскивает изделие и кладет его на наковальню.

Его действия комментирует Вячеслав:

— Начинаем с выбивания «шипов» — краев подковы, благодаря которым лошадь становится более устойчивой.

Алексей с оглушающе громким звуком стучит по заготовке тяжелым молотом. По мере остывания изделие чернеет.

— С виду кажется, что металл уже холодный, но на самом деле трогать его еще нельзя — иначе будет сильнейший ожог, — отмечает подмастерье.

После десятка ударов молотом будущая подкова приобрела по центру плоскую форму, а по краям образовались те самые «шипы». Дальше — нужно выравнивать деталь, загибать ее полукругом, делать выемки, отверстия. Для этого Тюленев снова и снова нагревает железо в горне и стучит по нему молотом. При этом звук от удара с каждым разом становится все более глухим. А вскоре из-под молота начинают лететь искры.

— Это раскаленные металлические «опилки», как у дерева. Железо после каждого нагревания несколько меняет свои характеристики, — объясняет мастер.

Менее чем за один час Вячеслав выковал подкову. Теперь изделие нужно охладить. Но перед этим мастер берет его щипцами и опускает в ведро с... маслом. Там подкова моментально вспыхивает.

— Так мы «запекаем» изделие, чтобы оно было крепким и ровным, — поясняет Вячеслав.

В завершение подмастерье опускает подкову в воду: металл «шипит» и охлаждается. Теперь ее можно брать в руки.

Подкова полностью готова! По словам Вячеслава Тюленева, обычно в кузне дизайн-завода «Флакон» проходят мастер-классы для всех желающих, а также ее арендуют другие ремесленники.

— Например, к нам часто приходит женщина, которая создает здесь украшения для своей кухни. Бывает, что люди мастерят что-то в подарок. Многие приходят, чтобы создавать изделия на продажу, — поделился он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Купец, преподаватель мастерской дизайн-завода «Флакон»:

— Кузнечное дело сегодня популярно у москвичей. К нам регулярно приходят люди всех возрастов. Часто родители приводят детей, чтобы те приучались к труду. Иногда удается встретить на мастер-классах потомственных кузнецов, желающих продолжить ремесло своих предков. Чаще всего у нас куют ножи, украшения, различные статуэтки. Сам я в кузнечном деле работаю уже более десяти лет. Учился на дизайнера, некоторое время налаживал металлообрабатывающие станки. Полученных знаний было достаточно, чтобы начать ковать.

КСТАТИ

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