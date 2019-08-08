Праздничные службы пройдут в честь Курбан-байрама
Также праздничные молитвы пройдут вне московских мечетей. Для этого будут выделены специальные локации.
— Так, праздничные богослужения пройдут на временных местах по следующим адресам: в павильоне № 2 парка культуры и отдыха «Сокольники» по адресу: 5-й Лучевой просек, 5а, строение 4; на футбольном поле в Братеевском каскадном парке по адресу: улица Борисовские Пруды, 31, — уточнили в пресс-службе столичного ведомства.
Дополнительные площадки выделяются потому, что московские мечети не могут вместить всех желающих прийти на праздник.
— Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети в день начала праздника, — это праздничная коллективная молитва намаз, — сказали в ведомстве.
В текущем году для проведения праздничных богослужений на территории Подмосковья открыто 47 площадок.
Ежегодно правительство Москвы оказывает мусульманским религиозным организациям необходимое содействие в проведении праздничных богослужений. Оно предусматривает меры по обеспечению безопасности, медицинскому сопровождению, организации звуковой трансляции богослужений.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Альбир Крганов, председатель Духовного собрания мусульман России:
— Хотел бы обратить внимание мусульман, которые придут на праздничную молитву, что в этом году не будет площадки в Бутове. Мы ожидаем порядка 200 тысяч человек. Людей будет меньше, чем на Ураза-байрам. Поскольку день будет выходной, то многие уедут к своим семьям, чтобы с ними встретить праздник.
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