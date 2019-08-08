Движение на ряде столичных улиц перекроют во время празднования Курбан-байрама 11 августа
Движение на нескольких улицах Москвы будет перекрыто в субботу, 11 августа, в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса столицы.
В частности, движение будет перекрыто на участке улиц Дурова и Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), улиц Мешанской и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского и в Выползовом переулке, дом 7. Ограничение продлится с 00:01 до 11:00. Отмечается, что на этих участках будет производиться ликвидация парковочного пространства с 08:00 10 августа до окончания мероприятия.
Также перекрытие организуют на участке Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского и Руновского переулков с 04:00 до 11:00 11 августа. Парковочное пространство также будет ликвидировано с 08:00 10 августа до конца празднований.
Движение перекроют на улице Минской от улицы Мосфильмовской до Кутузовского проспекта с 01:00 11 августа до окончания мероприятия. На улице Хачатуряна от улицы Каргапольской до улицы Санникова перекрытия продлятся с 05:00 до 10:00.
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