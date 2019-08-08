От дома до работы: важное дело главы управы Северное Медведково

Сергей Яровенко встречает новый день с улыбкой. У него, человека энергичного и ответственного, все по расписанию: подъем в 6:30, душ, завтрак, сводка новостей на городском телеканале.

— Каждое утро мы с женой смотрим телевизор, чтобы быть в курсе всех событий. Сейчас дети на каникулах у бабушки, и мы пока завтракаем на скорую руку: заварная каша, бутерброды и черный кофе с молоком, — рассказывает Яровенко. — Кофе обязательно, это уже традиция, как и семейные разговоры. Наш младший сын в сентябре пойдет в первый класс, к школе почти все готово, осталось форменный костюм приобрести, дети в этом возрасте так быстро растут, что с размером можно ошибиться. Раньше я старшего в школу водил, а жена — младшего в детский сад. Теперь оба школьники.

Сергей Яровенко признается, что он отец не строгий, а справедливый. Если ребенок старается и делает успехи, он обязательно поощрит.

— Наши с сыновьями вкусы совпадают, им часто нравится все, что и мне. Поэтому я умею выбрать ребятам подарок, — говорит Яровенко. — А когда у меня есть свободное время, я с радостью провожу его с семьей. Мы любим совместные прогулки: я — на электросамокате, старший — на гироскутере, младший сын — на обычном самокате.

Электросамокат Яровенко помогает и в работе — на нем удобно объезды района делать. Поэтому глава управы всегда возит «железного коня» в багажнике автомобиля.

— Машину отпускаем, а сами прогуляемся, — предлагает глава управы. — Объезд и обход района необходимы: идешь и все подмечаешь. Как убрана территория, как ведутся работы по благоустройству, порядок ли во дворах. Если вижу недочеты, то сразу фотографирую и отправляю в «Жилищник», на мои просьбы мгновенно реагируют.

В районе все больше благоустроенных территорий. Так, в рамках программы «Мой район» у владения 33 в проезде Шокальского появился сквер.

— Еще недавно здесь был пустырь, а сейчас, смотрите, прекрасное общественное пространство — три детские площадки, скейт-парк, хорошее освещение, удобные скамейки. Сейчас 8:20, поэтому здесь пусто, а ближе к 10–11 часам тут будет аншлаг. Помню, открыли скейт-парк — дети его облепили, и я почувствовал, что мы делаем полезное, важное дело, — делится глава управы.

СПРАВКА

Сергей Александрович Яровенко родился 10 декабря 1980 года в Москве. В 2004 году окончил Московский автомобильный дорожный институт (Государственный технический университет) по специальности «многоцелевые гусеничные и колесные машины». С ноября 2014 года по ноябрь 2016 года возглавлял ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района». Затем был назначен первым заместителем главы управы Лосиноостровского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства, где проработал до февраля 2018 года. С февраля по ноябрь прошлого года работал генеральным директором ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». А 30 ноября 2018 года назначен главой управы района Северное Медведково.

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