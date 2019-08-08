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От дома до работы: важное дело главы управы Северное Медведково

Альфия Камилова
• 22:15 • 8 августа 2019
Глава управы района Северное Медведково Сергей Яровенко совершает обход территории
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Глава управы района Северное Медведково Сергей Яровенко совершает обход территории
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Путь от Лосиноостровского района до управы Северное Медведково на машине можно преодолеть за 10 минут, однако глава управы Северное Медведково Сергей Яровенко выезжает на работу заранее, чтобы перед началом рабочего дня объехать часть района. Вчера к нему присоединилась «ВМ».

Сергей Яровенко встречает новый день с улыбкой. У него, человека энергичного и ответственного, все по расписанию: подъем в 6:30, душ, завтрак, сводка новостей на городском телеканале.

— Каждое утро мы с женой смотрим телевизор, чтобы быть в курсе всех событий. Сейчас дети на каникулах у бабушки, и мы пока завтракаем на скорую руку: заварная каша, бутерброды и черный кофе с молоком, — рассказывает Яровенко. — Кофе обязательно, это уже традиция, как и семейные разговоры. Наш младший сын в сентябре пойдет в первый класс, к школе почти все готово, осталось форменный костюм приобрести, дети в этом возрасте так быстро растут, что с размером можно ошибиться. Раньше я старшего в школу водил, а жена — младшего в детский сад. Теперь оба школьники.

Сергей Яровенко признается, что он отец не строгий, а справедливый. Если ребенок старается и делает успехи, он обязательно поощрит.

— Наши с сыновьями вкусы совпадают, им часто нравится все, что и мне. Поэтому я умею выбрать ребятам подарок, — говорит Яровенко. — А когда у меня есть свободное время, я с радостью провожу его с семьей. Мы любим совместные прогулки: я — на электросамокате, старший — на гироскутере, младший сын — на обычном самокате.

Электросамокат Яровенко помогает и в работе — на нем удобно объезды района делать. Поэтому глава управы всегда возит «железного коня» в багажнике автомобиля.

— Машину отпускаем, а сами прогуляемся, — предлагает глава управы. — Объезд и обход района необходимы: идешь и все подмечаешь. Как убрана территория, как ведутся работы по благоустройству, порядок ли во дворах. Если вижу недочеты, то сразу фотографирую и отправляю в «Жилищник», на мои просьбы мгновенно реагируют.

В районе все больше благоустроенных территорий. Так, в рамках программы «Мой район» у владения 33 в проезде Шокальского появился сквер.

— Еще недавно здесь был пустырь, а сейчас, смотрите, прекрасное общественное пространство — три детские площадки, скейт-парк, хорошее освещение, удобные скамейки. Сейчас 8:20, поэтому здесь пусто, а ближе к 10–11 часам тут будет аншлаг. Помню, открыли скейт-парк — дети его облепили, и я почувствовал, что мы делаем полезное, важное дело, — делится глава управы.

СПРАВКА

Сергей Александрович Яровенко родился 10 декабря 1980 года в Москве. В 2004 году окончил Московский автомобильный дорожный институт (Государственный технический университет) по специальности «многоцелевые гусеничные и колесные машины». С ноября 2014 года по ноябрь 2016 года возглавлял ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района». Затем был назначен первым заместителем главы управы Лосиноостровского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства, где проработал до февраля 2018 года. С февраля по ноябрь прошлого года работал генеральным директором ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». А 30 ноября 2018 года назначен главой управы района Северное Медведково.

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