Куда рулит московское такси: проблемы и достижения отрасли обсудили на международном форуме

Международный форум, посвященный вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли, собрал свыше 1200 экспертов из полусотни регионов России и 20 зарубежных стран (США, Великобритании, Германии, Бельгии, Финляндии, Китая, Вьетнама, стран Балтии и Евразийского экономического сообщества).

Свое выступление заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов начал с больших цифр.

Заммэра сообщил, что еще десять лет назад столичный парк такси находился в жалком состоянии, а агрегаторов автомобилей было почти в 6,5 раза меньше, чем сегодня. По сути, подавляющая часть такси в Москве работала вообще без лицензий и с минимальным набором самых необходимых услуг.

Сегодня число легальных автоперевозчиков и автомобилей возросло до 50 тысяч, а количество пассажиров, пользующихся услугами московского такси, дошло до 900 тысяч в день. Очевидно, что знаковую отметку в миллион пассажиров в день столичная отрасль такси преодолеет уже в ближайшее время. Вопрос «Вам шашечки или ехать?» в наши дни уже неактуален: московский пассажир сегодня требует и «шашечек» (легальность автоперевозчика), и «ехать» (комфорт и оперативность).

О проблемах отрасли также было сказано много и открыто: переработки столичных водителей уже привели к увеличению количества ДТП с участием такси на 15 процентов. По словам Ликсутова, около трети столичных таксистов работают без выходных.

Еще одна важная история, связанная с проблемами развития московского такси, — активное внедрение в столице услуг социального такси.

— Мы помогаем людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, — рассказывает начальник отдела приема и сопровождения индивидуальных заказов службы социального такси ГУП «Мосгортранс» Елена Каюмова. — У нас для этого созданы все условия: большой таксомоторный парк автомобилей, оборудованных специально для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения. Мы не отказываем никому.

Елена стала одной из героинь форума, получив из рук Максима Ликсутова благодарственное письмо мэра Москвы Сергея Собянина.

— У нас около 32 тысяч зарегистрированных получателей услуг социального такси. Людям без нас было бы очень нелегко, это правда.

Рядом с нами стоят в ряд несколько машин желтого цвета и с традиционными шашечками на крыше. Немного с краю, но совсем не сиротливо, пристроились два беспилотника. Московское такси не стоит на месте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Мы сформировали единый стандарт московского такси, организовали простую и удобную выдачу разрешений на деятельность водителей, работающих в этой отрасли. Благодаря этому такси в столице становится все более доступным видом транспорта. Москвичи за счет улучшения качества такси в том числе отказываются от личных автомобилей. В сутки около 7 процентов автовладельцев пользуются личным автомобилем, а около 93 процентов времени машина простаивает.

КСТАТИ

Московское такси становится одним из самых доступных в мире по среднему чеку дальности поездки. Размер среднего чека на поездку на такси в Москве составляет на данный момент 473 рубля. При этом время подачи такси даже в пиковые часы транспортной нагрузки в столице занимает около пяти минут. С 2012 года московское правительство по прямому поручению мэра выдало субсидии почти на 700 миллионов рублей, что позволило обновить около 50 процентов парка такси.

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